Мошенники пытались обмануть 99-летнего ветерана ВОВ из Кузбасса

Мошенникам не удалось обмануть 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Кемеровской области. Об этом рассказали в СКР.

Жертвой аферистов едва не стал 99-летний Анатолий Михайлович Терехов, с которым сотрудники ведомства поддерживают дружеские отношения. Недавно с ним в мессенджере связались неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.

Собеседники пытались убедить пенсионера снять крупную сумму денег с банковских счетов под предлогом проведения «оперативной проверки», но мужчина вовремя обратился к знакомым следователям.

Они немедленно приехали к ветерану и напомнили ему о популярных мошеннических схемах. Чтобы предотвратить новые попытки мошенничества телефон заблокировали, благодаря чему ветеран не понес материальный ущерб.

Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Кемеровской области Павел Курочкин.

«Подобные преступления, особенно в отношении лиц, переживших войну, не имеют оправдания. Наш долг — пресекать их на стадии приготовления или покушения», — заявил он.

Ранее мошенники запугали пенсионерку из Омска и забрали у нее более 74 млн рублей.