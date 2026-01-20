Психолог назвала причины ностальгии россиян по 2016 году

Пользователи социальных сетей начали ностальгировать по 2016 году, публикуя личные фотографии и делясь моментами того времени. Многие россияне отмечают, что 2016-й ассоциируется у них с ощущением свободы и беззаботной жизни. Об этом Life рассказала психолог Алиса Метелина.

Тренд на сравнение себя в настоящем с собой 10-летней давности зародился в конце 2025 года. По словам эксперта, с помощью этого люди получили возможность заземлиться, успокоиться и вновь прожить период, который они преодолели в прошлом. При этом для многих россиян 2016 год был временем максимального саморазвития и расцвета.

«Сравнивая то, что происходит сейчас, мы как бы говорим сами себе, что мы можем справиться с чем угодно. Мы прожили, и это уже победа, это уже достижение», — объяснила психолог.

Она отметила, что таким образом психика человека помогает ему справиться с неопределенностью и тревогой перед неизвестностью, которая ждет его в будущем. Теплые воспоминания и приобретенный опыт становятся опорой, благодаря которой многие сохраняют уверенность в себе и чувствуют, что способны справиться с новыми испытаниями.

Директор по маркетингу экосистемы EasyStaff Юлия Батальцева до этого объяснила в беседе с «Газетой.Ru», что зумеры перестают воспринимать работу в найме как единственный «правильный» сценарий карьеры. Для них важнее не должность и кабинет, а контроль над собственным временем, задачами и смыслом того, что они делают.

Ранее россиянам объяснили, почему зумеры выбирают осознанный формат досуга.