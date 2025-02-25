В Волгограде мужчина терроризирует соседей песнями Шамана и записью собачьего лая

В Волгограде мужчина пытает соседей по коммунальной квартире песнями Шамана, гимном России и звуками собачьего лая. Об этом V1 рассказала жительница дома № 2А на бульваре Энгельса.

По словам 46-летней Светланы Кучминой, семье которой принадлежат две трети квартиры, оглушительный шум стоит в коммуналке с 07:00 до 22:00. Последние три недели владелец одной из комнат, пытающийся заставить соседей выкупить его долю за огромные деньги или продать свою, каждое утро удаленно включает колонки, при этом попасть в помещение жильцы не могут, так как на двери его комнаты висит амбарный замок.

Для бесперебойной работы музыкально-пыточной установки мужчина поставил солнечную батарею, а свое поведение объясняет протестом против того, что ему якобы «там нечем дышать», а внутри «страшный бардак» из-за соседского лабрадора.

Сейчас находиться в квартире практически невозможно, но жить Светлане, недавно перенесшей инсульт, больше негде. В начале февраля владелец доли вновь потребовал от нее продажи квартиры, а услышав отказ, пообещал превратить жизнь женщины в ад.

«5 февраля он принес в комнату колонку и начались наши мучения. На всю квартиру с утра до ночи играет гимн России, песня «Я русский» и собачий лай. Управляет плейлистом он удаленно. Мы вызывали участкового, писали заявления, но результата пока что так и нет. Весь дом мучается. А он заявил нам, что продать свою комнату и выселиться готов только за полтора миллиона рублей», — жалуется горожанка.

В ГУ МВД по Волгоградской области ситуацию с проблемной квартирой пока не комментировали.

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