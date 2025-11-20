На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США начали предлагать платные объятия с коровами

WP: в США из-за падения цен на молочку начали предлагать услугу по объятию коров
Shutterstock

В США снова приобретает популярность услуга платных объятий с коровами. Об этом сообщает The Washington Post.

Такую услугу фермеры начали предлагать клиентам на фоне затяжного падения цен на молочную продукцию в стране и роста издержек местных агрохозяйств. По словам владельцев ранчо, производство и продажа молока перестали быть прибыльным бизнесом, поэтому они стремятся обзавестись дополнительным источником доходов.

Услуга впервые стала популярна в период пандемии коронавируса в 2020 году как способ справиться с социальной изоляцией. Фермеры проводят 30-минутные сеансы, на которых посетители гладят и обнимают телят под классическую музыку, играющую в загоне. Как отмечают организаторы, популярность таких мероприятий растет. Посетители отмечают, что контакт с животными оказывает на них успокаивающее и расслабляющее действие. Как отмечают фермеры, сейчас посетители уже начинают планировать посещение на март.

Ранее корова сбежала с убоя и присоединилась к стаду овец.

