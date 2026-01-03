Водитель разгромил «Газель», которую не смог объехать на парковке

В Чебоксарах водитель не смог объехать на парковке «Газель» и разгромил ее

Мужчина не смог объехать «Газель» и протаранил ее своим автомобилем Lada, сообщает Telegram-канал 112.

«Житель Чебоксар выезжал из двора многоэтажного дома и задел припаркованную рядом «Газель». После этого он вышел, походил вокруг задетого авто, попинал ногой, обматерил на всю Ивановскую и зарядил локтем по кузову так, что сам чуть не отлетел. В конце неадекват протаранил грузовик своей машиной», — сообщает канал.

Отмечается, что водитель «Газели» обратился в полицию. Мужчину на Lada привлекли к административной ответственности.

