Водитель разгромил «Газель», которую не смог объехать на парковке

В Чебоксарах водитель не смог объехать на парковке «Газель» и разгромил ее 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27553339_rnd_5",
    "video_id": "record::c1c2bcb1-a1b7-4263-b0bf-fb403e7176a5"
}

Мужчина не смог объехать «Газель» и протаранил ее своим автомобилем Lada, сообщает Telegram-канал 112.

«Житель Чебоксар выезжал из двора многоэтажного дома и задел припаркованную рядом «Газель». После этого он вышел, походил вокруг задетого авто, попинал ногой, обматерил на всю Ивановскую и зарядил локтем по кузову так, что сам чуть не отлетел. В конце неадекват протаранил грузовик своей машиной», — сообщает канал.

Отмечается, что водитель «Газели» обратился в полицию. Мужчину на Lada привлекли к административной ответственности.

До этого в Хабаровске пьяный водитель сбил десятилетнего школьника на проезжей части. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобилист на большой скорости сбивает подростка, который от удара отлетает в сторону. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что водитель без прав устроил крупное ДТП в Нижнем Тагиле.
 
