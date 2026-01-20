Размер шрифта
Общество

«Пассажиры не заметят»: авиаэксперт о возвращении старых самолетов

Авиаэксперт Романов: расконсервированные самолеты дорого обойдутся авиакомпаниям
Внешне восстановленные самолеты будут выглядеть презентабельно, но для авиакомпаний их эксплуатация станет серьезным испытанием. Об этом в интервью РИАМО сообщил авиаэксперт Александр Романов.

«Что касается пассажира, я не думаю, что он вообще заметит разницу, если самолеты действительно приведут в порядок. Скорее всего, он может даже не догадываться, что летит на восстановленном борту. Но для авиакомпании это будет, конечно, и накладно», — сказал специалист.

Он допустил, что эти самолеты будут не только восстанавливать, но и модернизировать, внедряя современные отечественные системы.

Накануне в госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские авиакомпании расконсервируют старые самолеты, чтобы поддержать пассажиропоток в 2026 году.

Уточняется, что до 2027 года была продлена программа восстановления 12 лайнеров для нужд гражданской авиации. Речь идет о девяти воздушных судах семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96. Согласно оценкам экспертов, этим 12 самолетам до 30 лет. В 2026-2027 годах эксплуатанты получат еще два восстановленных Ту-204.

Ранее лидер ЛДПР призвал ФАС обратить внимание на цены на авиабилеты.

