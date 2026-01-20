Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Авиаэксперт объяснил, можно ли безопасно вернуть в строй законсервированные самолеты

Авиаэксперт Романов: для эксплуатации старых самолетов нужны большие вложения
Илья Питалев/РИА «Новости»

Авиаэксперт Александр Романов в беседе с РИАМО прокомментировал новость о том, что в России могут расконсервировать и ввести в эксплуатацию старые самолеты. По его словам, для безопасного возвращения в строй этих воздушных судов потребуются колоссальные вложения.

«С одной стороны, назвать это глупостью и бесхозяйственностью я, наверное, побоюсь, потому что я уважаю самолеты, уважаю то, что было сделано в Советском Союзе. Возможно, какие-то из них еще послужат. Но при этом я повторяю: потребуются огромные деньги, чтобы вернуть их к эксплуатации», — сказал Романов.

Он добавил, что надежность таких самолетов, в том числе, будет зависеть от того, в каких условиях они хранились.

Накануне в госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские авиакомпании расконсервируют старые самолеты, чтобы поддержать пассажиропоток в 2026 году.

Уточняется, что до 2027 года была продлена программа восстановления 12 лайнеров для нужд гражданской авиации. Речь идет о девяти воздушных судах семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96. Согласно оценкам экспертов, этим 12 самолетам до 30 лет. В 2026–2027 годах эксплуатанты получат еще два восстановленных Ту-204.

Как отметил руководитель аналитического центра Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Федор Борисов, опасности перелеты на таких самолетах не представляют, так как речь идет о сложном процессе, в ходе которого будет строго соблюдаться летная годность.

Ранее авиакомпании устранили уязвимость Airbus A320, связанную с солнечным излучением.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662401_rnd_2",
    "video_id": "record::400c0282-7b6d-45ab-bc25-fd06cb7b362a"
}
 
Теперь вы знаете
Потерять зрение из-за линз проще, чем кажется. Как не навредить себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+