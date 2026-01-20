Авиаэксперт объяснил, можно ли безопасно вернуть в строй законсервированные самолеты

Авиаэксперт Александр Романов в беседе с РИАМО прокомментировал новость о том, что в России могут расконсервировать и ввести в эксплуатацию старые самолеты. По его словам, для безопасного возвращения в строй этих воздушных судов потребуются колоссальные вложения.

«С одной стороны, назвать это глупостью и бесхозяйственностью я, наверное, побоюсь, потому что я уважаю самолеты, уважаю то, что было сделано в Советском Союзе. Возможно, какие-то из них еще послужат. Но при этом я повторяю: потребуются огромные деньги, чтобы вернуть их к эксплуатации», — сказал Романов.

Он добавил, что надежность таких самолетов, в том числе, будет зависеть от того, в каких условиях они хранились.

Накануне в госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские авиакомпании расконсервируют старые самолеты, чтобы поддержать пассажиропоток в 2026 году.

Уточняется, что до 2027 года была продлена программа восстановления 12 лайнеров для нужд гражданской авиации. Речь идет о девяти воздушных судах семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96. Согласно оценкам экспертов, этим 12 самолетам до 30 лет. В 2026–2027 годах эксплуатанты получат еще два восстановленных Ту-204.

Как отметил руководитель аналитического центра Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Федор Борисов, опасности перелеты на таких самолетах не представляют, так как речь идет о сложном процессе, в ходе которого будет строго соблюдаться летная годность.

