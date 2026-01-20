Суд в Забайкалье признал молодежную организацию террористической

Забайкальский краевой суд признал молодежную организацию «Забайкальское левое объединение» («ЗЛО») террористической организацией. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд запретил деятельность организации на территории России. Ответчиками выступили неофициальные лидеры организации Александр Снежков и Любовь Лизунова. В 2024 году их признали виновными в вандализме, призывах к терроризму и экстремизму. Тогда 19-летнего Снежкова приговорили к 6 годам колонии, а 16-летнюю Лизунову — к 3,5 годам.

Движение появилось в 2019 году, но не имело официальной регистрации в Министерстве юстиции РФ. «ЗЛО» имеет собственную символику, а также страницы в соцсетях.

В ходе судебного заседания Снежков не признал требования по иску, подчеркнув, что «ЗЛО» не является организацией или движением, не имеет структуры, устава, герба или флага.

