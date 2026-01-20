Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Суд в Забайкалье признал молодежную организацию террористической

ТАСС: суд в Забайкалье признал «Забайкальское левое объединение» террористическим
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Забайкальский краевой суд признал молодежную организацию «Забайкальское левое объединение» («ЗЛО») террористической организацией. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд запретил деятельность организации на территории России. Ответчиками выступили неофициальные лидеры организации Александр Снежков и Любовь Лизунова. В 2024 году их признали виновными в вандализме, призывах к терроризму и экстремизму. Тогда 19-летнего Снежкова приговорили к 6 годам колонии, а 16-летнюю Лизунову — к 3,5 годам.

Движение появилось в 2019 году, но не имело официальной регистрации в Министерстве юстиции РФ. «ЗЛО» имеет собственную символику, а также страницы в соцсетях.

В ходе судебного заседания Снежков не признал требования по иску, подчеркнув, что «ЗЛО» не является организацией или движением, не имеет структуры, устава, герба или флага.

Накануне в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемый в публикации призывов к экстремизму в интернете.

Ранее в КамГУ установили рост склонности к агрессивным действиям у преступниц в России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661939_rnd_9",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+