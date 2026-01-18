Склонность российских преступниц к агрессивным действиям растет

В КамГУ установили рост склонности к агрессивным действиям у преступниц в России

Специалисты Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга установили, что среди россиянок- преступниц растет тенденция к агрессивным действиям, хотя уровень насилия остается ниже, чем среди мужчин. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КамГУ им. Беринга.

Многие женские преступления связаны с семейными конфликтами и воспитанием детей. Женщины склонны выбирать наименее опасные способы совершения преступлений, стараясь избежать прямого столкновения с законом.

Среди основных типов женской преступности выделяют корыстные преступления — хищение имущества и денег, мошенничество. Убийства и нанесение тяжких телесных повреждений часто совершаются в состоянии аффекта или как ответ на длительное насилие. Отдельную категорию составляют преступления против несовершеннолетних — убийства, оставление ребенка в опасности. Также значительную долю в структуре женской преступности занимают распространение и хранение наркотических веществ.

Ученые также установили, что в киберпреступности женщины все чаще выступают не просто пособниками, а организаторами сложных схем. Интернет-мошенничество, создание фишинговых сайтов, кража персональных данных не требуют физической силы, но предполагают интеллект и технические навыки.

Еще более тревожная тенденция — участие женщин в террористических организациях и экстремистских движениях. Если раньше женщины играли вспомогательные роли, то сегодня они становятся полноценными участниками, вербовщиками, идеологами. Эти явления требуют принципиально новых подходов в исследовании и профилактике.

Низкий уровень доходов, безработица, плохие жилищные условия создают питательную среду для криминального поведения. Женщины, оказавшиеся в сложном материальном положении, часто видят в преступлении единственный способ обеспечить себя и своих детей. Проблемы в семье, жестокое обращение со стороны партнеров, воспитание детей в условиях нестабильной обстановки напрямую влияют на поведение женщин.

Для снижения уровня женской преступности необходимы комплексные меры. Критически важно создание специализированных центров помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Работы по изучению феномена женской преступности и разработке мер по ее профилактике будут продолжены. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» по поручению президента РФ.

Ранее россиян предупредили о главной ошибке после 60 лет, из-за которой можно потерять зрение.