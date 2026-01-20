Размер шрифта
В Тыве беременная потеряла ребенка из-за сбившего ее на переходе водителя

В Тыве водитель сбил беременную женщину на переходе
Shutterstock/FOTODOM

Жительница Тывы попала в больницу после ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на улице Салчака в Кызыле. По данным сотрудников МВД, 33-летняя женщина, которая находилась на 27-й неделе беременности, переходила дорогу по нерегулируемому переходу, на котором не было освещения.

В этот момент ее сбил 20-летний водитель на машине марки Honda. На кадрах с места видно, что передняя часть автомобиля сильно деформирована, некоторые детали отвалились.

«Сотрудниками полиции проведено освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения, результат отрицательный», – сообщается в публикации.

Женщину направили в реанимацию, о характере ее травм не сообщается, но в МВД уточнили, что ребенка она потеряла.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем за собой причинение тяжкого вреда человеку. Юноша признал вину, на данный момент он находится в СИЗО.

Известно, что с 2024 года молодой человек 16 раз нарушал правила дорожного движения, из них 14 – за превышение скорости.

Ранее беременная Лерчек пришла в суд после операции, держась за избранника.

