В Тверской области накрыли банду, вымогавшую миллионы у заводчика животных

МВД: в Кимрах задержали этническую группу, вымогавшую миллионы у местного жителя
true
true
true
close
ГУ МВД России по Тверской области

В Тверской области силовики пресекли работу этнической преступной группы, занимавшейся вымогательством в Кимрах. Об этом сообщили в региональном МВД.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ и уголовного розыска ОМВД «Кимрский» при поддержке Росгвардии вышли на след нескольких мужчин, которых заподозрили в вымогательстве денег у 66-летнего местного жителя. Следствие установило, что злоумышленники потребовали у него 3 млн рублей, поскольку знали о доходе от разведения породистых собак и кошек.

Потерпевший нашел у входа в дом записку с угрозами, номером телефона и суммой. Опасаясь давления, он передал им первые 100 тыс. рублей. Когда через месяц вымогатели запросили новый платеж, мужчина обратился в полицию, и передача следующей суммы проходила уже под контролем оперативников.

Во время обысков у фигурантов нашли мобильные телефоны, карты памяти, деньги на 100 тыс. рублей и вещество, похожее на наркотик. Все изъяли и направили на экспертизу.

В отношении подозреваемых возбудили дело по части 3 статьи 163 УК РФ о вымогательстве. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

Ранее вымогатели заставили петербуржца пойти на СВО и отдать им причитающиеся выплаты.

