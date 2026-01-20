Размер шрифта
Общество

Врач предупредил о последствиях прослушивания музыки в наушниках

Врач Зайцев: прослушивание музыки в наушниках грозит снижением слуха
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Прослушивание громкой музыки в наушниках в течение длительного времени грозит необратимым снижением слуха и развитием сенсоневральной тугоухости. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель ЛОР-клиники Доктора Зайцева, врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, слуховой аппарат людей не рассчитан на слишком высокий диапазон громкости, поэтому его превышение приводит к разрушению чувствительных клеток внутреннего уха. Чтобы этого избежать, он посоветовал слушать музыку на средней громкости и не дольше часа в день.

«Если есть возможность слушать музыку через колонки, это лучший вариант. При использовании наушников безопаснее выбирать модели с шумоподавлением — тогда не придется делать звук громче, чтобы перекрыть внешние шумы. Оптимальным считается прослушивание дважды по 30 минут или один час в день на средней громкости», — пояснил Зайцев.

Ученые Женевского университета до этого проанализировали данные более 33 тысяч пожилых людей из 12 европейских стран и пришли к выводу: потеря слуха особенно сильно ускоряет ухудшение памяти у тех, кто ощущает одиночество, даже если формально они не изолированы от общества.

Ранее врач рассказал, как предотвратить снижение слуха.

