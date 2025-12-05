Врач рассказал, как предотвратить снижение слуха

Полноценный сон, правильное питание и отсутствие стрессов помогут предотвратить снижение слуха. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель ЛОР-клиники доктора Зайцева, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, слуховая гигиена позволит снизить нагрузку на органы слуха в повседневной жизни.

«Не стоит слушать громкую музыку, особенно вечером. Важно вовремя ложиться спать, избегать стресса и не подвергать уши воздействию громких звуков — петард, фейерверков, выстрелов. Даже монотонный шум, пусть и негромкий, но постоянный, может утомлять слуховой аппарат», — отметил Зайцев.

При появлении признаков ухудшения слуха врач посоветовал обратиться к специалисту. Он поможет оценить состояние слухового нерва и при необходимости назначит курс стимуляции.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого говорил, что наушники могут навредить слуху при их длительном использовании на высокой громкости. Он призвал выбирать наушники известных брендов, которые используют качественные детали, лучше — накладные варианты. В этом случае нагрузка на ухо и риск занести инфекцию будут минимальны.

