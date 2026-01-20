Уникального пациента без пульса скоро выпишут из больницы в Петербурге

В Санкт-Петербурге готовится к выписке из Мариинской больницы пациент, ставший первым в России, кому были одновременно имплантированы два искусственных желудочка сердца. О готовящейся выписке сообщили в городском комитете по здравоохранению, подчеркнув уникальность случая, пишет РИА Новости.

«В Мариинской больнице готовится к выписке уникальный пациент, который с недавних пор живет без пульса. В конце ноября 2025 года ему впервые в России имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца — левое и правое», — говорится в сообщении.

Председатель комитета здравоохранения Андрей Сарана лично посетил пациента в больнице.

Мужчина поступил в стационар в крайне тяжелом состоянии, с диагнозами кардиомиопатии и терминальной сердечной недостаточности. Состояние его сердца было настолько критическим, что, как заявили врачи, приближалось к посмертному. Из-за ряда осложнений, включая тромбоэмболию легочной артерии и инфаркт-пневмонию, возможность трансплантации донорского органа была исключена. Главный врач Мариинской больницы Игорь Реутский принял решение о сложной операции по имплантации двух искусственных желудочков сердца.

В то время как обычно пациентам имплантируется только один такой аппарат, в данном случае потребность возникла в установке двух устройств сразу. Операцию, длившуюся около четырех часов, провела команда высококвалифицированных хирургов под руководством главного сердечно-сосудистого хирурга Санкт-Петербурга, академика РАН Геннадия Хубулавы. Ключевой задачей для хирургов стала синхронизация работы двух искусственных желудочков, с которой они успешно справились.

