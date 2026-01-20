Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Уникального пациента без пульса скоро выпишут из больницы в Петербурге

Уникального пациента без пульса скоро выпишут из больницы в Петербурге
Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге готовится к выписке из Мариинской больницы пациент, ставший первым в России, кому были одновременно имплантированы два искусственных желудочка сердца. О готовящейся выписке сообщили в городском комитете по здравоохранению, подчеркнув уникальность случая, пишет РИА Новости.

«В Мариинской больнице готовится к выписке уникальный пациент, который с недавних пор живет без пульса. В конце ноября 2025 года ему впервые в России имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца — левое и правое», — говорится в сообщении.

Председатель комитета здравоохранения Андрей Сарана лично посетил пациента в больнице.

Мужчина поступил в стационар в крайне тяжелом состоянии, с диагнозами кардиомиопатии и терминальной сердечной недостаточности. Состояние его сердца было настолько критическим, что, как заявили врачи, приближалось к посмертному. Из-за ряда осложнений, включая тромбоэмболию легочной артерии и инфаркт-пневмонию, возможность трансплантации донорского органа была исключена. Главный врач Мариинской больницы Игорь Реутский принял решение о сложной операции по имплантации двух искусственных желудочков сердца.

В то время как обычно пациентам имплантируется только один такой аппарат, в данном случае потребность возникла в установке двух устройств сразу. Операцию, длившуюся около четырех часов, провела команда высококвалифицированных хирургов под руководством главного сердечно-сосудистого хирурга Санкт-Петербурга, академика РАН Геннадия Хубулавы. Ключевой задачей для хирургов стала синхронизация работы двух искусственных желудочков, с которой они успешно справились.

Ранее ученый заявил, что свиные почки для пересадки вскоре могут заменить человеческие.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27660211_rnd_2",
    "video_id": "record::37bb3444-a607-405f-8728-41d1c534b664"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш работодатель включил режим «тактической нищеты». Почему это звоночек к увольнению
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+