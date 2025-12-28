Свиные почки для пересадки вскоре могут заменить человеческие, заявил ученый

Генетически модифицированные свиные почки уже в ближайшие годы могут начать заменять человеческие при трансплантации и со временем даже превосходить их по качеству. Об этом изданию Guardian сообщил хирург Роберт Монтгомери, директор медицинского центра Langone Health при Нью-Йоркском университете.

Ученый отметил, что ключевым прорывом стала возможность целенаправленно модифицировать ДНК свиней. Современные донорские почки редактируют сразу в десяти участках генома, устраняя молекулы, вызывающие агрессивную реакцию иммунной системы человека.

В отличие от человеческих органов, такие трансплантаты изначально создаются с учетом будущей пересадки, а значит могут быть более предсказуемыми по качеству и реакции организма. Монтгомери не исключает, что со временем свиные органы станут даже более подходящими для трансплантации, чем человеческие, поскольку их можно продолжать улучшать на генетическом уровне.

Практическая проверка этого подхода уже началась. В рамках пилотных клинических испытаний первая пересадка генетически модифицированной свиной почки человеку уже проведена, следующая операция запланирована на январь. Всего в исследовании примут участие шесть пациентов – все испытуемые из этой группы либо не подходят для стандартной трансплантации, либо имеют крайне низкие шансы дождаться человеческого органа.

В случае одобрения со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) испытания могут быть расширены и охватить еще десятки пациентов. По оценкам британской Службы крови и трансплантации, за последние десять лет более 12 тысяч человек умерли или были исключены из листа ожидания, так и не получив донорский орган.

По словам Монтгомери, дефицит человеческих органов остается проблемой.

«Человеческих органов никогда не будет достаточно», — отмечает он, подчеркивая, что ксенотрансплантация может стать единственным способом радикально изменить ситуацию.

