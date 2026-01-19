Размер шрифта
Российскую школьницу жестоко избили толпой из-за юноши

В Майкопе школьницу жестоко избили толпой из-за юноши
В Майкопе толпа подростков жестоко избила школьницу из-за ревности. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных сообщает URA.RU.

Инцидент произошел 15 января. По словам матери пострадавшей, компания подростков подкараулила ее дочь у подъезда дома и жестоко избила ее, а также прыгали на ней — избиение остановили случайные прохожие. Предположительно, причиной нападения стала ревность. Сообщается, что дочь высокопоставленного сотрудника СУ СК России по региону ранее рассталась с молодым человеком, который заступался за пострадавшую.

Школьницу госпитализировали в больницу, врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и множественные гематомы. Девушка страдает от сильных головных болей, эпизодов потери сознания и рвоты. Также у нее подозревают повреждение почек.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Мать пострадавшей заявила, что семья не может найти адвоката, так как местные юристы, по ее словам, «боятся проблем».

Ранее в Нижнем Тагиле подростков избили в школе за отказ продать банковские карты.

