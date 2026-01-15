Подросток сбежал из детского дома в ДНР и пропал

В ДНР подросток сбежал из детского дома и пропал

В Донецкой Народной Республике (ДНР) 14-летний подросток пропал после побега из детского дома, его ищут уже две недели. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Амвросиевском районе. Подросток по имени Александр сбежал из детского дома «Росток» 2 января и пропал — до текущего момента о местонахождении ничего неизвестно.

Пропавший юноша имеет рост 170–175 сантиметров, худощавое телосложение и вьющиеся светло-русые волосы. На момент исчезновения он был одет в желто-серую куртку, темно-серые джинсы, кроссовки серого цвета и белую шапку.

До этого в Забайкалье спустя сутки нашли 12-летнюю девочку, которая выносила мусор и пропала. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее исчезнувшую 13-летнюю девочку нашли под простыней в коробке в доме торговца людьми.