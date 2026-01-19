Запуск MAX назвали главным событием 2025 года в медиа и коммуникациях

Запуск национального мессенджера MAX стал одним из главных событий 2025 года. Об этом свидетельствует рейтинг ключевых событий в сфере медиа и коммуникаций, подготовленный аналитическим центром ВЦИОМ совместно с экспертами Координационного совета коммуникационных индустрий при Общественной палате РФ.

В основу оценки легли структурные изменения цифровой среды, трансформация медиапотребления и сдвиги в технологической инфраструктуре. Отмечается, что проект MAX рассматривается как ответ на фрагментацию глобального интернета и стремление государств к созданию управляемых цифровых экосистем. Аналитики считают, что достижение этого уровня потребует значительных временных и ресурсных затрат.

В 2025 году также зафиксирован резкий рост доли отечественного контента. Так, российские фильмы заняли около 80% кинопроката, а доля просмотров отечественных сериалов превысила 75%. Эксперты отмечают, что такая ситуация создает «уникальное, но ограниченное по времени окно возможностей» для национальной медиасферы.

Отдельное внимание в рейтинге уделено снижению качества контента на фоне роста коротких форматов и активного использования ИИ.

«Сферы медиа и коммуникаций развиваются очень динамично. Происходят трансформации, которые оказывают влияние на привычки многих россиян. Те события, которые были определены аналитическим центром ВЦИОМ и экспертами нашего Координационного совета, задают векторы развития коммуникаций и медиа на ближайшие годы», — отметил председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, эксперт РОЦИТ Рифат Сабитов.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич добавил, что отсутствие прямой конкуренции не привело к стагнации.

«Российские медиаплатформы и ИТ-сервисы не застыли в точке, а наоборот начали активно наращивать функциональность и инвестировать в контент. Это говорит о взрослении рынка: компании понимают, что лояльность аудитории нельзя получить по умолчанию. Пользователь по-прежнему выбирает, и этот выбор приходится заслуживать качеством и развитием», — отметил он.