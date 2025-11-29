Эксперт рассказал о причинах сырости и промерзания в квартирах и домах

Дом или квартира могут промерзать и сыреть из-за неплотного закрывания пластиковых окон или наличия микротрещин в стенах. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по строительным материалам Федор Васильев, отметив, что такие ситуации могут привести к порче ремонта.

«Чаще всего промерзание, проникновение влаги и холодного воздуха сквозь стены происходит, потому что вовремя не были замечены микротрещины, сколы, маленькие щели в цементе, в швах, в углах и на стыках, где-то в зоне карниза или над окном, вокруг наружных дверей или под подоконником. Частая причина промерзания углов — это неплотное закрывание пластиковых окон. Многие думают, что пластиковое окно герметичное и не нуждается в заклеивании. Однако если из пластикового окна дует, то заклеить или вызвать мастера и починить обязательно нужно, иначе это приведет к скоплению льда на подоконнике, промерзанию углов, вплоть до трещин в стенах и промерзанию прилегающих к окну швов. Еще один тревожный звонок — это плесень в углах комнат, например, на кухне, в ванной. Если есть плесень, значит, есть влага, которая во время мороза, попадая в микротрещины в стенах, может превратиться в лед. Если такое повторяется из года в год, то со временем можно увидеть, как сначала портится краска на стенах и потолке, затем начинает облупляться штукатурка», — сказал он.

Васильев уточнил, что для решения этой проблемы в холодное время года следует просушить стены и утеплить их снаружи или изнутри.

«Необходимо хорошо просушить стенку или потолок в месте накопления влаги. Если есть возможность, то утеплить снаружи полистиролом. Если нет возможности утеплить снаружи, то просушите и утепляйте изнутри качественной минеральной ватой, это недорого. Хоть это немного сократит площадь комнат, но уменьшит вероятность конденсации. Можно также утеплить помещения PIR-плитами — это подороже, но пароизоляционные свойства у таких плит тоже хорошие, а сами плиты тонкие и не займут много места. Очень важно проверить то, как работает вентиляция, потому что циркуляция воздуха в помещениях очень важна для спасения комнат от лишней влажности. Есть еще самый современный, но не очень дешевый метод — инъекционная гидроизоляция. Для того, чтобы выполнить эту задачу сначала специалисты выявляют точную причину неблагоприятных явлений, проводят полную диагностику помещений, находят конкретные холодные швы и далее инъекцируют бетон полиуретановой смолой, где это необходимо по примыканиям стен, в углах или по всему периметру. Иногда требуется даже заармировать помещения. Это позволяет достичь максимального эффекта герметизации», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что борьба с морозом и влажностью в помещениях необходима, поскольку из-за них может нарушиться целостность строения.

«От влаги вздуваются полы, разбухают двери и дверные коробки, портится ремонт, да и в целом нарушается целостность строения. От небольшой трещины или шва вполне может возникнуть ситуация, когда отсырел угол, стенка, отсырел чердак дома или дом целиком. Уделите проблеме сырости особое внимание, если в квартире недостаточная вентиляции, квартира находится на первом этаже вблизи сырого подвала или на последнем этаже с негерметичной кровлей, в квартире или доме неправильно заделаны швы между стенами, есть трещины на стенах и оконных рамах, а также если было затопление квартиры соседями сверху, водопроводные протечки, частое принятие ванны или происходит постоянная сушка белья в помещении», — заключил Васильев.

