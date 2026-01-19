Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач раскрыл россиянам неожиданную причину внезапной бессонницы

Врач Кондрахин: если внезапно появилась бессонница – причиной может быть чай
Meteoritka/Shutterstock/FOTODOM

Чай считается более полезным напитком, чем кофе, так как содержащийся в нем кофеин всасывается медленно, напиток усваивается мягко. Однако и им нельзя злоупотреблять – желательно отказаться от чая после шести вечера, в противном случае он может спровоцировать бессонницу, предупредил в беседе с RT врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Безопасной специалист назвал норму чая в 200 г в день – это не более трех чашек, которые можно выпивать на завтрак, обед и полдник. В более позднее время от него лучше отказаться, считает Кондрахин.

«Его можно пить в течение дня, но желательно до шести вечера, потому что все-таки он является, по сути, для нашего организма стимулятором. Желательно под вечер меньше его употреблять именно из-за того, что он собьет сон», — пояснил врач.

Если пить слишком много чая, еще и крепкого, то это грозит бессонницей. Особенно вредно злоупотребление этим напитком людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. При заболеваниях печени, по словам специалиста, лучше пить зеленый чай, так как он способствует нормализации ее работы, но максимальная норма – не более одной чашки в день.

Что касается травяных чаев, то исходить следует также из индивидуальных особенностей и цели употребления – например, если такой напиток употребляется с целью профилактики какого-то заболевания, достаточно одной чашки в день, а если для лечения – пить его следует строго по показаниям врача, заключил Кондрахин.

Ранее эксперт предупредил об опасности согревания горячим чаем на морозе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657493_rnd_3",
    "video_id": "record::e2297917-8874-4a2e-a4e3-75f278cadb73"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+