Врач раскрыл россиянам неожиданную причину внезапной бессонницы

Чай считается более полезным напитком, чем кофе, так как содержащийся в нем кофеин всасывается медленно, напиток усваивается мягко. Однако и им нельзя злоупотреблять – желательно отказаться от чая после шести вечера, в противном случае он может спровоцировать бессонницу, предупредил в беседе с RT врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Безопасной специалист назвал норму чая в 200 г в день – это не более трех чашек, которые можно выпивать на завтрак, обед и полдник. В более позднее время от него лучше отказаться, считает Кондрахин.

«Его можно пить в течение дня, но желательно до шести вечера, потому что все-таки он является, по сути, для нашего организма стимулятором. Желательно под вечер меньше его употреблять именно из-за того, что он собьет сон», — пояснил врач.

Если пить слишком много чая, еще и крепкого, то это грозит бессонницей. Особенно вредно злоупотребление этим напитком людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. При заболеваниях печени, по словам специалиста, лучше пить зеленый чай, так как он способствует нормализации ее работы, но максимальная норма – не более одной чашки в день.

Что касается травяных чаев, то исходить следует также из индивидуальных особенностей и цели употребления – например, если такой напиток употребляется с целью профилактики какого-то заболевания, достаточно одной чашки в день, а если для лечения – пить его следует строго по показаниям врача, заключил Кондрахин.

