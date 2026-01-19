Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Студент открыл успешный бизнес по обучению взрослых езде на велосипеде

NDTV: китаец за два года заработал $39 тыс., обучая людей езде не велосипеде
Shutterstock/Pixel-Shot

Мужчина из Китая сумел превратить обучение езде на велосипеде в стабильный источник дохода, заработав около $39 тысяч за два года, пишет NDTV.

Речь идет о студенте по фамилии Ли, который обучается на третьем курсе магистратуры по направлению «спортивное образование». Он начал заниматься обучением езде на велосипеде несколько лет назад, заметив вместе с другом, что многие взрослые и дети не обладают этим навыком.

Изначально они планировали развивать бизнес совместно, однако позже партнер устроился на постоянную работу в Шанхае и вышел из проекта. После поступления в университет Ли продолжил преподавать самостоятельно, проводя занятия в свободное от учебы время. Он также начал публиковать обучающие видеоролики в социальных сетях, благодаря чему получил первого клиента примерно через два месяца.

Для занятий Ли выбирает открытые и просторные площадки рядом с местом проживания учеников. Он предлагает курс стоимостью $114 и гарантирует, что ученики смогут освоить езду на велосипеде к его завершению. Для взрослых курс обычно состоит из двух занятий продолжительностью от полутора до двух часов. Детям, как правило, требуется больше сессий, поскольку их тренировки короче и требуют большего количества перерывов.

На данный момент Ли обучил езде на велосипеде около 700 человек в возрасте от четырех до 68 лет. Большинство его клиентов находятся в возрастной группе от 20 до 30 лет, при этом около 70 процентов учеников — женщины. По словам студента, он не ожидал такого высокого спроса на подобные занятия.

Ли отметил, что многие ученики хотят научиться ездить на велосипеде для удобства ежедневных поездок, тогда как другим навык требуется для рабочих мероприятий, включая корпоративные тимбилдинги. Одна из его клиенток рассказала, что решила исполнить детскую мечту после того, как увидела, как ее дочь учится ездить на велосипеде.

Ли объясняет успех своих занятий профессиональной подготовкой: образование в сфере спорта помогает ему быстро определить, на каком этапе ученик испытывает трудности. По его словам, уже через десять минут занятий он может оценить, сколько времени потребуется конкретному человеку для освоения навыка.

Ране мужчина проехал на велосипеде 18 тысяч км, чтобы повысить осведомленность о болезни Лайма.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657049_rnd_4",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+