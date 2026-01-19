Студент открыл успешный бизнес по обучению взрослых езде на велосипеде

Мужчина из Китая сумел превратить обучение езде на велосипеде в стабильный источник дохода, заработав около $39 тысяч за два года, пишет NDTV.

Речь идет о студенте по фамилии Ли, который обучается на третьем курсе магистратуры по направлению «спортивное образование». Он начал заниматься обучением езде на велосипеде несколько лет назад, заметив вместе с другом, что многие взрослые и дети не обладают этим навыком.

Изначально они планировали развивать бизнес совместно, однако позже партнер устроился на постоянную работу в Шанхае и вышел из проекта. После поступления в университет Ли продолжил преподавать самостоятельно, проводя занятия в свободное от учебы время. Он также начал публиковать обучающие видеоролики в социальных сетях, благодаря чему получил первого клиента примерно через два месяца.

Для занятий Ли выбирает открытые и просторные площадки рядом с местом проживания учеников. Он предлагает курс стоимостью $114 и гарантирует, что ученики смогут освоить езду на велосипеде к его завершению. Для взрослых курс обычно состоит из двух занятий продолжительностью от полутора до двух часов. Детям, как правило, требуется больше сессий, поскольку их тренировки короче и требуют большего количества перерывов.

На данный момент Ли обучил езде на велосипеде около 700 человек в возрасте от четырех до 68 лет. Большинство его клиентов находятся в возрастной группе от 20 до 30 лет, при этом около 70 процентов учеников — женщины. По словам студента, он не ожидал такого высокого спроса на подобные занятия.

Ли отметил, что многие ученики хотят научиться ездить на велосипеде для удобства ежедневных поездок, тогда как другим навык требуется для рабочих мероприятий, включая корпоративные тимбилдинги. Одна из его клиенток рассказала, что решила исполнить детскую мечту после того, как увидела, как ее дочь учится ездить на велосипеде.

Ли объясняет успех своих занятий профессиональной подготовкой: образование в сфере спорта помогает ему быстро определить, на каком этапе ученик испытывает трудности. По его словам, уже через десять минут занятий он может оценить, сколько времени потребуется конкретному человеку для освоения навыка.

