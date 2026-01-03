Размер шрифта
Россиянам рассказали, когда может появиться интернет в самолете

Экономист Суетин предрек появление интернета в самолетах РФ в ближайшие два года
Интернет на борту российских самолетов может появиться в ближайшие два года, однако полноценный доступ на высоте более 3 тыс. метров пока остается под вопросом. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Александр Суетин.

«Технически связь на низких высотах — до 3 тыс. метров — уже возможна за счет обычных сетей сотовых операторов. Основные сложности начинаются выше: для стабильного соединения воздушным судам необходимо оборудование для спутниковой связи или доступ к наземным станциям ATG-типа. Вероятность появления интернета на высоте более 3 тыс. метров целиком зависит от решения авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота». Нужно понять, сможет ли «Аэрофлот» оснастить парк самолетов необходимым оборудованием. Это дорого, а компания работает под санкционным давлением», — пояснил Суетин.

По его словам, даже если сервис будет внедрен, он станет платной дополнительной опцией: трафик ограниченный, а стоимость — выше средней. По мнению Суетина, включать интернет в общий тариф авиабилетов авиакомпаниям нерентабельно, поэтому резкого роста стоимости перелетов из-за подключения Wi-Fi ожидать не стоит.

«Интернет, если его введут, будут продавать пакетами. Цена будет высокой, а в базовый билет услугу включать не будут», — уверен экономист.

Суетин считает наиболее вероятным первым этапом запуск ограниченного интернета на малых высотах, где не требуется сложное оборудование. Внедрение полноформатного бортового Wi-Fi на эшелонах полета возможно, но сроки зависят от финансовых решений авиакомпании и готовности поставщиков оборудования в условиях санкций, заключил экономист.

Ранее сообщалось, что все пассажиры Emirates смогут пользоваться в полете интернетом Илона Маска. 

