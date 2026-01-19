Политолог назвал консолидацию общества вокруг президента РФ ответом на исторические вызовы

Мероприятия, посвященные 80-летию Победы и Году защитника Отечества, стали для жителей России не просто памятными датами, в них участвовала вся страна. Россияне понимают и преодолевают вызовы, с которым сегодня столкнулась Родина, так же, как их предки, что способствовало консолидации общества и укреплению доверия к президенту РФ Владимиру Путину как гаранту целостности государства. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов.

По его словам, события, приуроченные к юбилею Великой Победы, являются частью национального характера и исторической судьбы России. «Это фундамент нашего мировоззрения», — отметил политолог.

Асафов подчеркнул, что поддержка защитников Отечества в 2025 году приобрела по-настоящему народный характер: в нее включены общественные и политические организации, отдельные граждане и семьи, дети и взрослые — от писем и посылок до волонтерской работы.

«Огромное количество людей участвует в помощи бойцам и их семьям. Это показывает понимание гражданами того, насколько важны защита Родины и суверенитета», — заявил политолог.

Также, по его мнению, это демонстрирует преемственность поколений. «Здесь, важно понимать, что мы осознаем вызовы, с которым столкнулись точно так же, как наши предки», — пояснил он.

В связи с этим, добавил Асафов, усилилась консолидация общества вокруг фигуры президента России. Социологи фиксируют как высокий уровень доверия главе государства, так и всенародную поддержку его решений и сплочение вокруг президента. Граждане понимают, что в единстве заключается главная сила в борьбе со всеми вызовами.

Эксперт также подчеркнул, что именно сплочение вокруг главы государства стало ключевым фактором устойчивости России на фоне попыток расколоть общество.

«Доверие и поддержка продемонстрированы не только на выборах 2024 года, но и в действиях людей, в развитии страны, в итогах Года защитника Отечества. Общие цели, образ будущего и образ Победы ясно показывают уровень консолидации общества вокруг президента», — заявил политолог.

Год защитника Отечества и празднование 80-летия Победы стали знаковыми событиями для России. По всей стране прошли памятные и волонтерские мероприятия, объединившие граждан вокруг защиты исторической памяти и поддержки защитников.

Широкое международное участие в юбилейных торжествах подтвердило, что защита исторической правды стала для России миссией глобального уровня.

Также в 2025 году было зафиксировано усиление государственной политики в сфере национального единства. Принятие Стратегии национальной политики и Основ государственной языковой политики, ужесточение миграционного регулирования, а также системная поддержка ветеранов и их семей стали частью курса на дальнейшее укрепление сплоченности общества.