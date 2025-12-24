На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
91-летний россиянин спланировал покушение на экс-возлюбленную и ее семью

Пенсионер спланировал покушение на экс-сожительницу и ее родных в Подмосковье
true
true
true

В Зеленограде 91-летнего пенсионера будут судить за покушение на жизнь экс-возлюбленной и ее родных. Об этом сообщает столичная прокуратура.  

Согласно материалам дела, утром 24 марта пенсионер на фоне разрыва с сожительницей подъехал к ее дому в Зеленограде на машине друга. При нем было оружие, при помощи которого он планировал расправиться с женщиной, ее матерью и отцом.

Подозреваемый отключил электричество в квартире, выманив бывшую сожительницу с отцом наружу. Затем он достал пистолет с глушителем из-под куртки, прицелился и нажал на спусковой крючок, но выстрел не произошел, и жильцы успели скрыться в квартире.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Перед судом также предстанет его 49-летний соучастник — водитель автомобиля.

Ранее россиянин не смог смириться с расставанием и поджег квартиру экс-избранницы.

