Стоматолог объяснила, чем чревато самостоятельное снятие брекетов

Врач Балакирева: самостоятельное снятие брекетов может привести к кариесу
Самостоятельное снятие брекетов чревато повреждением слизистой и появлением кариеса, а также возвращением зубов в первоначальное неправильное положение. Об этом в интервью «Москве 24» предупредила врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.

«Даже когда брекеты снимает профессионал, частички материала остаются на зубах, поэтому их надо обязательно отполировать. В противном случае на поверхности будут собираться остатки пищи, что быстро приведет к развитию кариеса. Плюс останутся «квадратики», которые будут некрасиво смотреться», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, снимая брекеты самостоятельно, можно повредить десну и заработать воспаление. Балакирева также напомнила, что после снятия брекетов необходим еще целый ряд процедур, поэтому к стоматологу придется идти в любом случае.

Стоматолог-хирург, имплантолог, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян до этого говорил, что важным аспектом успешного лечения с помощью брекетов является строгое соблюдение специальной диеты, потому что некоторые продукты могут повредить аппарат или затруднить его чистку. В этот перечень входят твердые овощи и фрукты, липкая и клейкая пища, семена, крупы, сладости и красящие продукты.

Ранее россиянам объяснили, как не попасть на лишние расходы у ортодонта.

