На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, можно ли во взрослом возрасте исправить прикус

Врач Дмитрова: исправление прикуса у взрослых занимает около трех лет
true
true
true
close
Dental Monitoring/Global Look Press

В общественном сознании понятие «неправильный прикус» или нарушение окклюзии ассоциируется с подростковым возрастом и брекетами. Однако данная проблема более чем актуальна и для взрослого населения. Об этом в беседе с РИАМО сообщила главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Алина Дмитрова.

Она подчеркнула, что коррекция окклюзии методами эстетической медицины не будет иметь долговременного эффекта.

«Современные методы ортодонтического лечения взрослых пациентов базируются на принципах междисциплинарного подхода. Помимо классических брекет-систем, широко применяются элайнеры — серия прозрачных капп для последовательного перемещения зубов. В сложных клинических ситуациях, сопровождающихся скелетными деформациями, ортодонтическое лечение комбинируется с ортогнатической хирургией», — объяснила специалист.

Она добавила, что у взрослых костная ткань уже сформирована и обладает более низкими пластическими свойствами, поэтому продолжительность ортодонтического лечения варьируется от 1,5 до 3 лет.

Главный врач стоматологии Refformat Максим Хышов до этого предупреждал, что неправильный прикус — не только эстетика. Когда зубы смыкаются не так, как нужно, нагрузка распределяется неравномерно. Одни зубы перегружаются, другие почти не участвуют в жевании. Из-за этого стирается эмаль, воспаляются десны, а самое главное — повышается мышечный тонус. Именно он нередко становится причиной головных болей и мигреней.

Ранее родителям рассказали, можно ли «прирастить» обратно выбитый зуб у ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами