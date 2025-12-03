Врач объяснила, можно ли во взрослом возрасте исправить прикус

Врач Дмитрова: исправление прикуса у взрослых занимает около трех лет

В общественном сознании понятие «неправильный прикус» или нарушение окклюзии ассоциируется с подростковым возрастом и брекетами. Однако данная проблема более чем актуальна и для взрослого населения. Об этом в беседе с РИАМО сообщила главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Алина Дмитрова.

Она подчеркнула, что коррекция окклюзии методами эстетической медицины не будет иметь долговременного эффекта.

«Современные методы ортодонтического лечения взрослых пациентов базируются на принципах междисциплинарного подхода. Помимо классических брекет-систем, широко применяются элайнеры — серия прозрачных капп для последовательного перемещения зубов. В сложных клинических ситуациях, сопровождающихся скелетными деформациями, ортодонтическое лечение комбинируется с ортогнатической хирургией», — объяснила специалист.

Она добавила, что у взрослых костная ткань уже сформирована и обладает более низкими пластическими свойствами, поэтому продолжительность ортодонтического лечения варьируется от 1,5 до 3 лет.

Главный врач стоматологии Refformat Максим Хышов до этого предупреждал, что неправильный прикус — не только эстетика. Когда зубы смыкаются не так, как нужно, нагрузка распределяется неравномерно. Одни зубы перегружаются, другие почти не участвуют в жевании. Из-за этого стирается эмаль, воспаляются десны, а самое главное — повышается мышечный тонус. Именно он нередко становится причиной головных болей и мигреней.

Ранее родителям рассказали, можно ли «прирастить» обратно выбитый зуб у ребенка.