Мужчина подал на развод, узнав, что жена потратила $94 тыс. на донаты стримеру

SCMP: в Китае жена потратила $94 тыс., которые дал ей муж, на донаты стримеру
Freedomz/Shutterstock/FOTODOM

В Китае мужчина по фамилии Лю подал на развод, когда обнаружил, что его жена полностью растратила $163 тыс., которые он отправлял ей на протяжении восьми лет брака. Значительная часть средств —$94 тыс. — ушла в виде пожертвований стримеру, пишет South China Morning Post.

Как сообщают СМИ, Лю долгие годы жил крайне скромно в Чжэнчжоу, экономя на всем и снимая комнату за $42 в месяц, чтобы почти весь доход отправлять жене в другой город. Он надеялся дать ей «чувство безопасности», а сама супруга не работала с момента свадьбы и занималась ребенком дома.

Когда Лю попросил супругу показать банковский счет, та отказалась. Позже женщина призналась, что деньги закончились, а также что она взяла в кредит $11 тысяч. Теперь супруг сокрушается: он «копил на еду и нужды», а жена «отдала все другому мужчине».

Китаец, что жил в «дырявой квартире», в то время как жена и ребенок находились в комфортных условиях. Лю признался, что утратил к ней чувства и подал на развод, а также попытается вернуть себе половину совместно нажитого имущества.

В свое оправдание жена заявила, что была «одержима» стримером, но никогда не встречалась с ним лично. Семья сейчас не имеет сбережений и имеет долг перед кредиторами. Платформа, где стример получал донаты, начала внутреннее расследование.

Ранее жена бросила потратившего все свои деньги на нее мужа, когда он лишился престижной работы.

