Стало известно, сколько россиян получают в наследство долги

Экономист Байгузина: проблема наследования долгов актуальна для миллионов россиян
true
true
true
close
Shutterstock/fizkes

Проблема наследования долгов остается актуальной для миллионов россиян на фоне высокой закредитованности населения, сказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Института международных экономических связей Люза Байгузина.

«По данным на октябрь 2025 года, уровень отказов по заявкам на розничные кредиты достиг 82%, а совокупная задолженность граждан — 34,6 трлн рублей. При вступлении в наследство граждане могут получить не только имущество, но и обязательства. К числу долгов, переходящих к наследникам, относятся потребительские кредиты, ипотека, неоплаченные коммунальные платежи, налоговая задолженность, штрафы и другие административные санкции. При этом ряд обязательств не переходит по наследству», — отметила Байгузина.

По ее словам, не наследуются алименты, начисленные после смерти должника, а также личные обязательства, напрямую связанные с личностью наследодателя.

Байгузина подчеркнула, что перед принятием наследства необходимо оценить соотношение стоимости имущества и размера долгов. Наследник отвечает по обязательствам только в пределах стоимости полученного наследства, предупредила экономист. Если же долг значительно превышает цену активов, целесообразно рассмотреть полный отказ от наследства — частичный отказ законодательством не предусмотрен, посоветовала Байгузина.

По ее словам, процедура отказа от наследства требует подачи письменного заявления нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Документ регистрируется в реестре нотариальных действий, уточнила экономист.

Новые нормы законодательства с 24 ноября 2025 года обязывают информировать наследников о долговых обязательствах умершего, что снижает риск неожиданных требований после принятия наследства. В сложных случаях Байгузина рекомендует обращаться к юристам для корректного оформления процедуры.

Ранее стало известно, сколько россиян получили квартиру в наследство.

