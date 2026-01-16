88-летнюю учительницу осудили за совращение пяти школьников

В Канаде вынесен приговор 88-летней бывшей учительнице младших классов, признанной виновной в совращении пяти учеников. Ее приговорили к 65 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает издание Insauga.com.

Барбару Бакстон признали виновной по обвинениям, связанным с сексуальным насилием над несовершеннолетними учениками. Преступления были совершены в 1980-х годах в государственной школе Пинеленд в Берлингтоне, где она работала.

Пострадавшими по делу признаны пятеро несовершеннолетних. Женщину приговорили к лишению свободы на 65 месяцев. Как и где она будет отбывать наказание, не уточняется.

До этого учительницу из США заподозрили в совращении несовершеннолетнего. 36-летняя Сидни Граф вела переписку со школьником, которому было меньше 12 лет. В сообщениях она обсуждала с ним темы непристойного характера, в том числе и соитие. Позже они договорились о встрече. Фигурантку задержали после того, как она припарковалась около дома пятиклассника и хотела забрать его.

