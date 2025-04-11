Врач объяснила, почему нельзя затягивать с операцией при катаракте

Людям с катарактой, которая связана с помутнением хрусталика глаза, не стоит затягивать с операцией, чтобы не допустить осложнений. Об этом kp.ru рассказала офтальмохирург, кандидат медицинских наук Гергана Стоянова.

По ее словам, капли, таблетки и народные средства не помогут решить проблему. Она уточнила, что вовремя проведенная операция займет около 10-15 минут и пройдет без боли и периода восстановления, однако, со временем операция становится сложнее, а риск осложнений — растет.

«В таком случае хрусталик «перезревает». Это уже осложненная катаракта. Операция длится дольше, и вероятность осложнений возрастает. Поэтому не надо чего-то ждать. Развитие катаракты, как и появление морщин, неизбежно», — добавила Стоянова.

Проведенное в США исследование до этого показало, что операция по избавлению от катаракты (помутнения хрусталика) может не только спасти зрение, но и снизить риск опасных падений. У перенесших операцию были значительно ниже риски переломов костей и кровоизлияний в мозг, связанных с падением.

Ранее сообщалось, что россиянка ослепла на один глаз после удаления катаракты в частной клинике.