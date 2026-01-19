Размер шрифта
Россиянам рассказали, при какой температуре можно получить обморожение

Врач Терновой: обморожение можно получить даже при температуре -1...-2°C
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Люди могут получить серьезное обморожение даже при температуре воздуха -1...-2°C, если находиться в промокшей обуви на улице более двух часов. Об этом «Москве 24» рассказал травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

По его словам, чаще всего от низких температур страдают пальцы ног и рук, а также уши, потому что в них самое слабое кровообращение. В связи с этим важно сделать так, чтобы эти части тела зимой были в тепле.

«В целом же буквально за два часа можно получить обморожение при влажной ветреной погоде с температурой в -10°C. Она будет ощущаться примерно так же, как сухая в -20°C», — предупредил Терновой.

Чтобы не допустить негативных последствий, врач посоветовал теплее одеваться на прогулку, брать с собой запасные перчатки и носки, а также приобрести одноразовые самонагревающиеся грелки для рук.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Максим Клинов до этого рассказал «Газете.Ru», что в зимний период риск обморожений существенно возрастает, особенно у детей, которые проводят много времени на улице и не всегда могут вовремя оценить опасность холода.

Ранее кинолог рассказал, как определить обморожение у питомца.

