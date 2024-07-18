Россиян предупредили о причинах раннего инсульта

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, которое часто способствует инвалидизации пациента. И он все чаще встречается в молодом возрасте. О том, почему инсульт молодеет, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Валуйская Юлия.

По ее словам, инсульт — это сосудистая катастрофа, которая возникла в мозге, причем не только в головном, но и в спинном. Есть два варианта инсульта.

Первый — ишемический, когда прекратилось кровоснабжение определенной зоны мозга по той или иной причине, например из-за тромбоза. В этот момент ткань мозга не получает питание и симптомы возникают резко. Острота проявлений инсульта — это одна из основных характеристик, потому что симптомы могут быть чрезвычайно разные, зависят они от конкретной зоны нарушения кровообращения.

Второй — геморрагический, когда произошло нарушение целостности сосуда, кровоснабжающего участок мозга. При таком варианте, как правило, основной симптом — резкая сильная боль, ее еще называют «громоподобная» — как гром среди ясного неба.

«Статистически инсульт молодеет. На это оказывают влияние множество факторов. Например, качество питания (употребление фастфуда, БАДов неясного происхождения, много сахара в еде, много синтетической, искусственно созданной продукции и генно-модифицированной), интоксикации (курение, употребление алкоголя, наркотических веществ), очень большое значение имеет малоподвижный образ жизни (офисная работа, гаджеты)», — рассказала врач.

По ее словам, произойти сосудистая мозговая катастрофа может абсолютно в любом возрасте.

«В детском и молодом возрасте основная причина — это спонтанный разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки на фоне токсического воздействия выше описанных веществ. Также риск разрыва патологических сосудов и приобретено хрупких артерий значительно возрастает на фоне расстройств психики (генерализованные тревожные расстройства, панические расстройства, социальные тревожные расстройства, депрессивные эпизоды и так далее), которых стало в десятки раз больше», — добавила невролог.

В старшем возрасте среди основных причин инсульта она назвала: атеросклероз, гипертония, сахарный диабет, сердечные патологии. Усугубляются эти состояния также тревожными, депрессивными расстройствами и другими психическими заболеваниями, число которых за последние 5 лет значительно возросло в популяции (минимум на 20%).

Поэтому, по мнению врача, психические расстройства важно вовремя выявлять и работать с ними.

Распознать инсульт можно по следующим симптомам: острое начало (всегда); громоподобная головная боль (может быть, может нет); неврологический дефицит, который зависит от зоны поражения (чаще всего может проявиться асимметрией лица, нарушением речи, слабостью в конечностях с одной стороны).

«Если заметили у себя или у другого человека резко возникшие симптомы, которые похожи на инсульт, не раздумывая нужно вызвать скорую помощь, чтобы пациент был как можно скорее направлен в стационар для диагностики и соответствующего лечения», — предупредила врач.

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