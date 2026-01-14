Интернет стал неотъемлемой частью жизни большинства жителей России

Rambler&Co: 57% россиян не представляют свою жизнь без интернета

Две трети жителей России признались, что не могут представить жизнь без интернета. Среди тех, кто готов отказаться от диджитала, сеть остается важным инструментом, а не источником развлечений. Об этом на основании собственного исследования медиапривычек российских пользователей сообщил медиахолдинг Rambler&Co.

Отмечается, что многие респонденты начинают день с визита в сеть: 40% заходят в интернет сразу после пробуждения, 24% — за завтраком. Еще 16% впервые открывают интернет по дороге на работу или уже на рабочем месте, и лишь пятая часть (20%) откладывает онлайн-активность до вечера.

По собственным оценкам участников опроса, чаще всего россияне проводят в интернете от трех до четырех часов в день. 26% ограничиваются одним-двумя часами, 15% проводят онлайн более шести часов, 13% — пять-шесть. 7% отмечают, что фактически находятся онлайн весь день.

Главной онлайн-потребностью россиян остается чтение новостей — этот вариант выбрали 45% респондентов. Поиск информации занимает второе место, далее следуют cоцсети и мессенджеры, а также решение рабочих задач.

Оценивая свою зависимость от сети, россияне разделились почти поровну. 26% респондентов уверены, что спокойно обойдутся без контента и онлайн-сервисов, четверть готовы отказаться от развлечений, но не от цифровых инструментов и связи. Столько же испытывают беспокойство уже спустя несколько часов без сети, а 9% признаются, что скучают без него менее чем через час.

Более длительный цифровой детокс в несколько дней или неделю допускают 15% опрошенных.

Вместо онлайн-активности респонденты в первую очередь выбрали бы чтение и хобби или личные увлечения. Прогулки предпочли бы 23%, личное общение — 11%, а культурный досуг назвали лишь 3%.

Подчеркивается, что за последний год отношение к онлайн-контенту у большинства россиян либо не изменилось, либо стало более прагматичным. В частности, треть опрошенных отметили, что сеть все чаще помогает им находить важную информацию и практические советы.

Говоря о будущем, респонденты чаще всего ожидают полной цифровизации документов и дальнейшего распространения ИИ-помощников в онлайн-сервисах.

В Rambler&Co резюмировали, что результаты исследования показывают: жизнь без сети для российского общества — уже практически абстракция.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга с 1 по 12 января 2026 года, в нем приняли участие более 7 тыс. пользователей.