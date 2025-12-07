На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юноша из Астрахани стал инвалидом из-за злоупотребления энергетиками и вейпами

Mash: юный астраханец получил инвалидность после года на энергетиках и вейпах
Алексей Майшев/РИА Новости

В Астраханской области 19-летний юноша получил инвалидность третьей группы после года ежедневного употребления энергетиков и вейпов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, местный житель доходил до трех-четырех банок энергетиков в сутки, надеясь увеличить шансы на выигрыш автомобиля в интернет-конкурсе.

Mash уточнил, что подросток раньше активно занимался спортом и собирался поступать в петербургскую академию ФСБ. Перед началом учебного года он прошел обследование, которое не выявило отклонений. Однако в период экзаменов и стресса он стал регулярно употреблять электронные сигареты и энергетики, а после участия в конкурсе перешел на ежедневные высокие дозы напитков.

Постепенно состояние юноши ухудшилось: он резко похудел, стал жаловаться на недомогание. Анализы, назначенные врачами, показали почти четырехкратное превышение уровня сахара в крови — около 19 ммоль/л при норме 5–6. Врачи диагностировали инсулинозависимый диабет первого типа и серьезные нарушения работы щитовидной и поджелудочной желез, что автоматически привело к оформлению инвалидности.

По словам медиков, сильный стресс, нерегулярное питание и злоупотребление энергетическими напитками могли спровоцировать «срыв» в работе организма. Из-за болезни молодому человеку пришлось отказаться от планов поступления в академию и прекратить занятия спортом. Сейчас он учится контролировать уровень глюкозы, вводить инсулин, соблюдать диету и регулярно наблюдаться у специалистов.

Ранее врач предупредил о серьезной болезни, которая может развиться из-за вейпа.

