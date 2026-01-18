Размер шрифта
В Госдуме ответили на введение на Украине системы бонусов за убийство солдат РФ

Шеремет: у власти на Украине находятся неофашисты
Тарас Литвиненко/РИА Новости

На Украине к власти пришли настоящие неофашисты, которые охвачены античеловеческой идеологией и нацистской заразой. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя введение Вооруженными силами Украины (ВСУ) бонусов за убийство российских солдат, передает РИА Новости.

Он отметил, что с таким подходом призывать власти Украины к гуманизму бессмысленно. Также Шеремет заявил, что новый министр обороны Украины Михаил Федоров, который и выдвинул такое предложение, является военным преступником и рано или поздно будет сидеть на скамье подсудимых.

До этого стало известно, что Федоров еще до назначения на этот пост запустил систему, в рамках которой украинские военные получают цифровые баллы за подтвержденные убийства российских солдат и обменивают их на технику через онлайн-маркетплейс.

14 января 2026 года Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Федорова на пост министра обороны страны. В январе 2026 года его отправили в отставку с поста министра цифровой трансформации.

Ранее Медведчук предрек тотальную мобилизацию на Украине.

