Житель Ивановской области избил прохожего ради пакета с продуктами

В Ивановской области юноша напал поплатился за похищение продуктов в парке

В Юже осудили юношу, который напал на прохожего и отобрал у него пакет с продуктами. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

Инцидент произошел в июле этого года на территории городского парка. 21-летний местный житель заметил мужчину, который нес пакет с продуктами, и набросился на него.

После нанесения побоев он вырвал у жертвы из рук пакет, нанеся потерпевшему ущерб на 1600 рублей, и скрылся с места преступления. Впоследствии его нашли и задержали.

На суде грабитель признался в содеянном и принес извинения пострадавшему. Виновного приговорили к 280 часам обязательных работ. Также с него взыщут материальный ущерб и компенсацию морального вреда.

