Общество

Россиянка едва не разбила флакон духов о голову знакомой

В Тверской области женщина ударила знакомую по голове флаконом духов
Управление МВД России по Тверской области

В Тверской области женщина стала фигуранткой уголовного дела, ударив знакомую флаконом духов. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

Жительница Торопца обратилась в полицию, обвинив 34-летнюю приятельницу в нападении. В ходе проверки установлено, что конфликт возник женщинами из-за автомобиля, взятого потерпевшей в аренду.

Под влиянием алкоголя ссора переросла в драку, и 27-летняя девушка получила телесные повреждения после того, как владелица машины ударила ее по голове флаконом духов.

Жертва самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Медосвидетельствование подтвердило, что ее здоровью был причинен легкий вред.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Флакон духов изъят как вещественное доказательство.

Подозреваемая дала признательные показания и была отпущена под обязательство о явке. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее житель Курска избил девушку палкой в День всех влюбленных и избежал колонии.
 
