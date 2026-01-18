Размер шрифта
В Екатеринбурге арестовали местного жителя, плеснувшего кислотой в лицо сожительницы

Суд Екатеринбурга арестовал подозреваемого в нападении с кислотой на бывшую
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Николая Ермакова, обвиняемого в организации покушения на свою бывшую гражданскую супругу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Следствие считает, что Ермаков причастен к преступлению, квалифицированному как покушение на организацию расправы, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Речь идет о событиях, произошедших 12 января в одном из жилых комплексов Орджоникидзевского района города. Там неизвестные облили женщину кислотой в подземном паркинге. Пострадавшую с химическими ожогами госпитализировали.

По версии следствия, потерпевшая уверена, что нападение было организовано ее бывшим сожителем. Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 марта 2026 года включительно.

В пресс-службе уточнили, что судебное решение вступит в законную силу через трое суток, если стороны не подадут апелляцию.

