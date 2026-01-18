В Беслане сообщили о пострадавших от падения обломков БПЛА на многоквартирный дом

Три человека пострадали в результате падения обломков БПЛА на жилой дом

В результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане три человека пострадали. Среди них один взрослый и два ребенка. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

По предварительной информации, угрозы жизни людей нет. Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь.

До этого очевидцы опубликовали фотографии последствий падения обломков беспилотника на жилой дом в Беслане.

На кадрах видно, что удар пришелся на верхние этажи пятиэтажного здания: в квартирах выбиты стекла, деформированы балконные конструкции. По данным канала, около шести часов утра в небе над городом прогремело порядка шести взрывов.

Глава республики Сергей Меняйло ранее сообщил, что фрагменты беспилотника упали на крышу пятиэтажного дома, в связи с чем экстренные службы эвакуировали около 70 человек.

В результате происшествия повреждены кровля и оконные конструкции, возгорания не произошло. На месте продолжают работать оперативные службы, которые оценивают масштаб ущерба и устраняют последствия случившегося.

