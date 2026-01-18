Юрист объяснил, как мошенники обманули Ларису Долину

Певица Лариса Долина стала жертвой индивидуально выстроенной мошеннической схемы из-за недостаточной осторожности. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заслуженный юрист России и ученый-правовед Иван Соловьев.

По его словам, злоумышленники действовали по классическому сценарию, тщательно подготовившись и просчитав все детали. Эксперт отметил, что в результате аферы артистка лишилась не только нескольких десятков миллионов рублей, находившихся на ее счетах, но и квартиры.

Соловьев подчеркнул, что в сложившейся ситуации Долина не проявила должной осмотрительности и разумной осторожности, чем и воспользовались мошенники.

Долина оказалась в центре скандала после того, как продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. Недвижимость приобрела Полина Лурье. Через некоторое время певица заявила, что стала жертвой аферистов, и обратилась в суд. Инстанция встала на сторону артистки, вернув ей квартиру и при этом не обязав ее отдать деньги покупательнице. На этом фоне Лурье подала жалобу в Верховный суд РФ, который отменил предыдущие судебные акты и оставил недвижимость заявительнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме возврата квартир после дела Долиной.