Бывший губернатор взыскал с РФ 200 тыс. рублей

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых взыскал с РФ 200 тыс. рублей за незаконное судебное преследование. Об этом сообщает «Интерфакс».

Судья Илья Егошин постановил взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей и отказать в удовлетворении остальных его требований. В январе 2025 года Белых получил компенсацию расходов на адвокатов в размере 8 млн рублей.

Изначально Белых потребовал от властей компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей. Однако прокуратура сочла эти требования завышенными.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении него было возбуждено в июне 2020 года. Невиновным он был признан спустя четыре года, в июне 2024 года, в связи с отсутствием состава преступления. По словам экс-чиновника, за эти четыре года он провел десять поездок в «столыпинском» вагоне, а также часть времени содержался в СИЗО, где был ограничен в длительных свиданиях и возможности работать. Также он прошел десятки следственных действий.

Перед получением обвинения в превышении полномочий, в феврале 2018 года, Белых был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и 48,2 млн рублей штрафа за взятку в размере €400 тыс. от бизнесмена Юрия Судгаймера. В июне 2024 года он был освобожден по истечении срока заключения.

