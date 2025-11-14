На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший губернатор взыскал с РФ 200 тыс. рублей

Экс-губернатор Кировской области Белых взыскал с РФ ₽200 тыс. за возбуждение дела
true
true
true
close
Shutterstock

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых взыскал с РФ 200 тыс. рублей за незаконное судебное преследование. Об этом сообщает «Интерфакс».

Судья Илья Егошин постановил взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей и отказать в удовлетворении остальных его требований. В январе 2025 года Белых получил компенсацию расходов на адвокатов в размере 8 млн рублей.

Изначально Белых потребовал от властей компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей. Однако прокуратура сочла эти требования завышенными.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении него было возбуждено в июне 2020 года. Невиновным он был признан спустя четыре года, в июне 2024 года, в связи с отсутствием состава преступления. По словам экс-чиновника, за эти четыре года он провел десять поездок в «столыпинском» вагоне, а также часть времени содержался в СИЗО, где был ограничен в длительных свиданиях и возможности работать. Также он прошел десятки следственных действий.

Перед получением обвинения в превышении полномочий, в феврале 2018 года, Белых был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и 48,2 млн рублей штрафа за взятку в размере €400 тыс. от бизнесмена Юрия Судгаймера. В июне 2024 года он был освобожден по истечении срока заключения.

Ранее суд отказался взыскать 120 млн по иску челябинского экс-губернатора к Малахову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами