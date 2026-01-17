Размер шрифта
Общество

На юге Свердловской области сотни людей замерзают без тепла

Под Сысертью в деревне Ключи после трех отключений нет электричества
На юге Свердловской области сотни людей замерзают без тепла, сообщает E1.ru.

Как уточняется в материале, в деревне Ключи за прошедшие сутки электричество отключали трижды. До сих пор проблему не удалось решить.

«Напряжение низкое постоянно, очень часто отключали электричество с ноября прошлого года. Сейчас отключение самое длительное, дом остыл, температура в доме +13», — рассказали местные жители.

В «Россетях» объяснили, что сначала отключение произошло из-за неполнофазного режима на подстанциях. Там произошла поломка одной фазы, в то время как две другие работали. Для ремонта пришлось отключить линию электропередачи, обеспечивающую всю деревню. После этого подачу электричества восстановили, но по неустановленной причине произошел новый сбой.

В деревне Малиновка Челябинской области тоже более суток не было электричества в сильные морозы. Местная жительница Карина рассказала «Газете.Ru», что температура в ее доме опустилась до +5°C, поэтому ее семья не спала почти сутки, а подобные проблемы происходят регулярно.

Ранее на Украине ввели режим ЧС в энергетике.

