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Женщина из Брянска не выжила после трехчасового ожидания скорой помощи

КП: в Брянске женщине пришлось три часа ждать скорую, она не выжила
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Depositphotos

Медики не спасли 31-летнюю жительницу Брянска, которая попала в больницу только после трехчасового ожидания скорой помощи. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказали родственники, Людмила почувствовала недомогание вечером и сама обратилась в экстренные службы, но медики не приезжали на вызов. О ситуации она рассказала родным, с сестрой женщин вышла на видеосвязь.

«Та увидела, насколько состояние плачевное: лицо синее, отек, какая-то аллергическая реакция», – сообщается в публикации.

Как рассказали члены семьи, они также звонили в экстренные службы, но к их близкому человеку никто не ехал. По их словам, диспетчер «цинично изощрялась», не задавала важные вопросы.

Впервые в этот день Людмила позвонила в 112 в 18:59, но скорая помощь прибыла только в 22:00. Женщина попала в реанимацию, спустя некоторое время она впала в кому. Спасти пациентку медикам не удалось.

По мнению родственников, если бы специалисты приехали раньше, ее бы удалось спасти. Близкие обратились в правоохранительные органы. На данный момент проводится проверка.

Ранее в Челябинске нуждавшаяся в госпитализации женщина ждала скорую помощь 12 часов.

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