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Пожилой инвалид со сломанной ногой чуть не замерз, ожидая скорую помощь

В ХМАО инвалид сломал ногу и едва не замерз в ожидании скорой помощи

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Сургуте инвалид пострадал во время ожидания скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Уралити».

Инцидент произошел около жилого дома. Мужчина прогуливался по дороге, но в какой-то момент упал, предположительно, из-за наледи. В результате вызвали скорую помощь, но ждать фельдшеров 69-летнему инвалиду пришлось около 45 минут. За это время он начал замерзать.

Помощь мужчине оказали прохожие. Они помогли пенсионеру дождаться медиков. Выяснилось, что мужчина получил перелом ноги. По словам очевидцев, на снегу они обнаружили свежую кровь.

Предположительно, причиной задержки скорой помощи могли стать пробки на дорогах.

Ранее в Твери возбудили дело на сиделку, которая истязала инвалида.

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