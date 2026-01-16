Володин заявил о приоритетном рассмотрении проектов о медосмотрах мигрантов

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит три законопроекта, направленных на противодействие незаконной миграции и защиту здоровья граждан России. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин, его цитирует ТАСС.

«Те, кто приезжает в Россию, должны знать наш язык, культуру и историю, неукоснительно соблюдать законы, выполнять установленные требования и обязательства», — отметил он.

По словам Володина, данные инициативы «направлены в профильные комитеты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и по государственному строительству и законодательству».

Один из законопроектов предполагает введение обязательного медицинского освидетельствования для мигрантов в течение 30 дней после въезда в РФ. Другой закрепляет уголовную ответственность и штраф до 1 млн рублей за использование мигрантом поддельной справки о медосмотре. Кроме того, депутаты предложили повысить более чем в 12 раз штрафы за уклонение мигрантов от прохождения медобследования, а также возможность их депортации по решению суда.

Ранее в Госдуме предложили оцифровывать медсправки мигрантов.