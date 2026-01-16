Размер шрифта
В Москве на видео сняли, как мужчины жестко избили водителя на глазах его ребенка

112: люди напали на водителя, который едва не попал в ДТП с семьей в Москве 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27637441_rnd_3",
    "video_id": "record::2ad4e680-1bda-4040-baf9-b93ff8012ec7"
}

В Москве неизвестные люди напали на водителя, который едва не попал в ДТП со своей семьей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Водитель такси подвозил свою жену с малолетним ребенком, но его подрезала «Газель» на дороге. Стерпеть такое мужчина не смог, поэтому через время сам подрезал грузовик в ответ, спровоцировав аварию. Газелист с товарищем выбежали на шоссе с целью избить главу семейства», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как несколько мужчин бьют водителя такси, при этом жена пострадавшего пытается остановиться конфликт: женщина кричит и руками отталкивает нарушителей. Далее на записи видно, что в момент нападения в автомобиле находился малолетний ребенок.

До этого в Москве мужчины избили подростка на автобусной остановке после стрельбы. Инцидент произошел 15 января. Группа мужчин неприлично вела себя в общественном транспорте, тогда 17-летний подросток сделал им замечание. Конфликт продолжился на остановке, где несовершеннолетний достал светошумовой пистолет и открыл стрельбу, в ходе которой ранил своих оппонентов.

Ранее в Ульяновске пассажир избил кондуктора в трамвае.
 
