В Госдуме назвали сроки защиты покупателей от «схемы Долиной»

Меры по защите граждан от так называемой «схемы Долиной» при сделках с жильем могут принять в первом квартале 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, распространение схемы, при которой продавец после получения денег отказывается передавать квартиру, ссылаясь на влияние мошенников в момент сделки, подтолкнуло депутатов к активной законодательной работе. Аксаков отметил, что фракция «Справедливая Россия» уже предложила законопроект с мерами защиты, которые в дальнейшем могут быть дополнены другими инициативами.

Депутат выразил мнение, что соответствующие нормы удастся принять уже в начале следующего года, чтобы граждане могли безопасно покупать и продавать жилье, не опасаясь мошеннических действий. Он также указал, что после решения Верховного суда по резонансному делу покупатели на вторичном рынке почувствовали себя более защищенными.

Аксаков подчеркнул, что необходимо закрепить правила, позволяющие увереннее совершать сделки на вторичном рынке. В числе предложений он назвал введение недельного «периода охлаждения», при котором средства покупателя временно блокируются на депозите до завершения оформления договора, а также перечисление денег исключительно продавцу жилья с обязательной фиксацией этого факта.

Кроме того, в Госдуме обсуждается идея перевода подобных операций исключительно в безналичную форму, что, по мнению депутата, позволит пресечь недобросовестные схемы с занижением или искажением реальной стоимости сделок.

Поводом для обсуждения стала судебная история вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной. Еще в марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск к покупательнице Полине Лурье и восстановил право собственности артистки, признав, что сделка была совершена под влиянием мошенников. Позднее это решение подтвердили вышестоящие инстанции, однако 16 декабря Верховный суд отменил предыдущие вердикты и признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.

Ранее Верховный суд России признал незаконным пребывание Долиной в проданной квартире.