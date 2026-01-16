Больше половины россиян порой ждут приема у врача дольше двух недель

Более 70% россиян иногда приходится ждать своей записи у врача дольше 14 рабочих дней. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 71% респондентов порой не могут оперативно посетить терапевта, а приема у профильных специалистов им приходится ждать несколько недель. Такая ситуация бывает даже в тех случаях, когда пациенту требуется помощь из-за того, что болезнь находится на острой стадии.

Другие 13% участников опроса признались, что лечатся в платно, чтобы была возможность попасть на прием к врачу день в день. При этом россияне поделились, что пробовали лечиться по ОМС, но поняли, что не готовы ждать записи так долго.

Еще 14% респондентов заявили, что у них только положительный опыт обращения к врачам. По словам опрошенных, им всегда удавалось быстро попасть к любому специалисту.

Оставшиеся 2% россиян проголосовали за вариант «другое». Они сказали, что почти никогда не болеют, поэтому не посещают врачей.

До этого исследование агентства Adventum, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что 88% россиян обращаются к врачам только в крайнем случае. При этом каждый пятый ждет критического состояния, прежде чем записаться на прием.

