Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Больше половины россиян порой ждут приема у врача дольше двух недель

kp.ru: 71% россиян ждут приема у врача не менее 14 дней
Shutterstock

Более 70% россиян иногда приходится ждать своей записи у врача дольше 14 рабочих дней. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 71% респондентов порой не могут оперативно посетить терапевта, а приема у профильных специалистов им приходится ждать несколько недель. Такая ситуация бывает даже в тех случаях, когда пациенту требуется помощь из-за того, что болезнь находится на острой стадии.

Другие 13% участников опроса признались, что лечатся в платно, чтобы была возможность попасть на прием к врачу день в день. При этом россияне поделились, что пробовали лечиться по ОМС, но поняли, что не готовы ждать записи так долго.

Еще 14% респондентов заявили, что у них только положительный опыт обращения к врачам. По словам опрошенных, им всегда удавалось быстро попасть к любому специалисту.

Оставшиеся 2% россиян проголосовали за вариант «другое». Они сказали, что почти никогда не болеют, поэтому не посещают врачей.

До этого исследование агентства Adventum, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что 88% россиян обращаются к врачам только в крайнем случае. При этом каждый пятый ждет критического состояния, прежде чем записаться на прием.

Ранее депутат рассказал, почему нельзя разрешить запись к врачам без направления.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27640243_rnd_7",
    "video_id": "record::52836313-d42e-43b4-a99b-21589938bd1f"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+