Женщина купила в интернете iPhone 16 Pro и получила смесь грязи и фекалий

Mirror: шотландка вместо купленного в сети iPhone 16 Pro получила комок грязи
Жительница Шотландии купила в интернете iPhone 16 Pro и обнаружила в коробке массу, напоминающую ей смесь грязи, песка и фекалий, пишет Mirror.

Ребекка Оман потратила £1399 фунтов на гаджет с памятью 1 ТБ и с нетерпением ждала его доставки. Однако радость от получения посылки на следующий день сменилась шоком.

«Я была в шоке и даже плакала. Я не знаю, что я получила в коробке», — рассказала Ребекка.

Женщина немедленно связалась со службой поддержки Amazon, однако, по ее словам, ей сообщили, что для рассмотрения претензии необходимо сначала подать заявление в полицию. Представители компании также предположили, что заказ мог поступить от стороннего продавца, хотя женщина настаивала, что покупала телефон непосредственно на официальной странице Apple в маркетплейсе.

«Я каждый день из-за этого нервничала. Я беременна, так что сейчас не лучшее время для стресса», — добавила шотландка.

После обращения в полицию и напряженного ожидания Amazon все же согласился вернуть покупательнице полную стоимость товара.

