В Мурманской области разработают правила регулирования айс-флоатинга

Власти Мурманской области станут пилотным регионом, где совместно с туристическим сообществом и сотрудниками МЧС будут разработаны правила для занятий айс-флоатингом (купанием в утепленных плавучих гидрокостюмах) в акваториях рек и морей. Об этом сообщила журналистам министр туризма и предпринимательства региона Марта Говор, передает ТАСС.

По ее словам, такие правила необходимы для того, чтобы урегулировать все моменты и дать понимание предпринимателю, как работать в этом направлении, чтобы в первую очередь это было безопасно для туриста.

Говор пояснила, что занятие айс-флоатингом — это не купание в чистом виде и в то же время не прогулки на лодке. В определениях существует пробел, который требует устранения.

Такая необходимость возникла после того, как 1 января во время этого популярного среди туристов вида отдыха унесло течением женщину.

До этого стало известно, что 1 января 57-летнюю туристку из Белоруссии унесло течением во время группового айс-флоатинга в реке Тулома Кольского залива в Мурманской области. По предварительным данным, женщина оказалась без надёжной страховки, а инструктор в этот момент находился на берегу и не смог оказать помощь. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее испанскую лыжницу вместе с собакой унесло лавиной в горах Андорры.